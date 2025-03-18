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Захарова назвала киевский режим "содержимым меню после переваривания"

Захарова назвала киевский режим "содержимым меню после переваривания"

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сарказмом прокомментировала слова лидера киевского режима Владимира Зеленского, который заявил, что он и его союзники на Украине "не салат и не компот, чтобы быть в меню".

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