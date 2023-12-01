Салехард готовится принять лыжные соревнования: семь регионов России на старте!

В окружной столице пройдут соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях, в которых примут участие сильнейшие спортсмены семи субъектов страны: Республик Чувашия и Коми, Белгородской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.