Салехард готовится принять лыжные соревнования: семь регионов России на старте!

В окружной столице пройдут соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях, в которых примут участие сильнейшие спортсмены семи субъектов страны: Республик Чувашия и Коми, Белгородской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии