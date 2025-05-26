В Брянской области полицейские приняли участие в семейном фестивале «Город профессий»

Профориентационный праздник проходил в Майском парке Бежицкого района областного центра. Ясным днем Майский парк города Брянска распахнул свои ворота для всех желающих окунуться в увлекательное путешествие по миру профессий.
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