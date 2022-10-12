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Краснов: “Стремление отчитаться о своей работе вредит соблюдению нормативных правил”

Краснов: “Стремление отчитаться о своей работе вредит соблюдению нормативных правил”

В интервью РИА Новости Генеральный прокурор России Игорь Краснов затронул проблемы, выявленные в процессе частичной мобилизации, заявив, что в уполномоченных органах нет единой методики формирования базы данных лиц, подлежащих этой мобилизации.

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