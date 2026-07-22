Легкое золото в горах Сибири: в Росгео рассказали о главном открытии года

В горах Хакасии и Кузбасса нашли 28 тонн рудного золота. Работы заняли всего три года. Федоровско-Кедровское месторождение на стыке Аскизского и Междуреченского районов двух сибирских регионов глава Минприроды Александр Козлов назвал крупнейшим открытием рудного золота в 2025 году, передает пресс-служба Росгео.