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Курские новости

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Добровольные пожарные Курской области потушили почти 500 пожаров с начала года

Добровольные пожарные Курской области потушили почти 500 пожаров с начала года

С начала года добровольные пожарные Курской области участвовали в тушении почти 500 пожаров, прикрывая более 12% населенных пунктов региона с численностью около 36 тысяч человек.

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