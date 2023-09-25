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Губерниев о словах Дзюбы про Семака: «Хотелось бы, чтобы Артем оставался больше футболистом, нежели представителем шоу‑бизнеса»

Губерниев о словах Дзюбы про Семака: «Хотелось бы, чтобы Артем оставался больше футболистом, нежели представителем шоу‑бизнеса»

Накануне форвард «Локомотива», отвечая на вопрос о примирении с главным тренером «Зенита», спросил: «А кто это?» «Дзюба становится мастером эпатажа, вжился в роль шоумена.

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