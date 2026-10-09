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Тульские новости

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«Тулица» сыграет с «Уралочкой-НТМК» в матче второго тура Суперлиги

«Тулица» сыграет с «Уралочкой-НТМК» в матче второго тура Суперлиги

В первом туре «Тулица» проиграла «Корабелке» 1:3, а «Уралочка-НТМК» обыграла «Ленинградку» 3:1. Трансляция матча на сайте ВФВ.

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