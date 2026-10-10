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Царьград

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В Домодедово после атаки дронов пострадали 7 человек

В Домодедово после атаки дронов пострадали 7 человек

Семь человек, в том числе один ребенок, обратились за медицинской помощью после ночной атаки беспилотников в Домодедово, троих госпитализировали.

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