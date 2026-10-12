"Единая Россия" передала бойцам спецтехнику и запчасти в Ростовской области

«Единая Россия» совместно с фондом «Ветераны СВО и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передала военнослужащим в Ростовской области специальную технику и запчасти.
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