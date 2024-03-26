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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдуард Латыпов: «Я знал, что Логинов сзади, но уже все силы отдал, чтобы догнать ребят. В последний подъем у меня не хватило частоты»

Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени, Логинов взял серебро.

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