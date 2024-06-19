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Китай

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Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК принял участие в межпартийном форуме в формате "БРИКС и страны-партнеры"

Владивосток, 19 июня /Синьхуа/ -- Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао 16-18 июня во главе делегации КПК принял участие в Международном межпартийном форуме в формате "БРИКС и страны-партнеры", который проходил во Владивостоке.

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