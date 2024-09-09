Ученые планируют проверить состояние затопленных ядерных объектов в Арктике

В начале сентября стартовала научная экспедиция на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» с целью оценить состояние потенциально опасных объектов в Карском море, 10 сентября ообщает пресс-служба Института океанологии Российской академии наук.
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