В Уссурийске за посредничество в передаче взятки судят бывшего сотрудника таможни

В Уссурийский районный суд передано уголовное дело в отношении бывшего сотрудника таможни. Мужчина обвиняется в посредничестве в передаче взятки в размере более 1,8 млн рублей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на транспортную прокуратуру Приморья.