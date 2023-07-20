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В Уссурийске за посредничество в передаче взятки судят бывшего сотрудника таможни

В Уссурийске за посредничество в передаче взятки судят бывшего сотрудника таможни

В Уссурийский районный суд передано уголовное дело в отношении бывшего сотрудника таможни. Мужчина обвиняется в посредничестве в передаче взятки в размере более 1,8 млн рублей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на транспортную прокуратуру Приморья.

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