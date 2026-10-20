ЕС позарился на Северный морской путь: «Требуем свободного прохода!» Евросоюз собирается противодействовать России и Китаю в Арктике, чтобы не допустить установления контроля этих двух государств над морскими торговыми путями и добиться свободного (неограниченного) доступа в акваторию.
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