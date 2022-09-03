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Правда о советско-японской войне

Правда о советско-японской войне

Каково было положение СССР на Дальнем Востоке в Великую Отечественную войну? Когда на самом деле началась Вторая Мировая война? Хиросима и Нагасаки – была ли необходимость в бомбардировке городов, и что американцы хотели этим подо казать? В чём важность маньчжурской стратегической наступательной операции, и почему так важна победа над Японией? Об этом беседуют доктор исторических наук, профессоро Вячеслав Зимонин и ведущий - секретарь Объединённого Оргкомитета "Память Победы над Японией" Иван Кульнев.

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