СКР: после возгорания самолета из Сочи в Анталье проводится проверка

Российские следователи установят обстоятельства возгорания самолета из Сочи в аэропорту Антальи. О проведении проверки сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
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