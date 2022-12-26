Укрепление экономики является одной из главных задач – губернатор Подмосковья

РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что одной из главных задач является сохранение и укрепление экономики в том числе с помощью импортозамещения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что одной из главных задач является сохранение и укрепление экономики в том числе с помощью импортозамещения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
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