В Ростове открыли новый футбольный стадион

В мероприятии принял участие глава администрации города Алексей Логвиненко.15 октября в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие футбольного стадиона "Новое поколение" на улице Зелёной неподалёку от Можайских прудов.
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