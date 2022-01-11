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Житник об ОИ и коронавирусе: «Не сомневаюсь, что все будет в порядке. Китай – мощная страна, для нее это и политический проект. Закрываться они умеют»

Бывший защитник сборной России и клубов НХЛ Алексей Житник поделился мнением о влиянии ситуации с коронавирусом на проведение чемпионата КХЛ и Олимпиаду-2022 в Пекине.

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