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Ростех объявил о разработке бесконтактного считывателя карт

Ростех объявил о разработке бесконтактного считывателя карт

Входящая в структуру «Ростеха» компания с именем «Азимут» в сотрудничестве со специалистами «Социальных систем» практически завершила работы по созданию бесконтактного считывателя карт, который призван заменить аналогичные импортные решения.

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