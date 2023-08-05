Ростех объявил о разработке бесконтактного считывателя карт

Входящая в структуру «Ростеха» компания с именем «Азимут» в сотрудничестве со специалистами «Социальных систем» практически завершила работы по созданию бесконтактного считывателя карт, который призван заменить аналогичные импортные решения.
Входящая в структуру «Ростеха» компания с именем «Азимут» в сотрудничестве со специалистами «Социальных систем» практически завершила работы по созданию бесконтактного считывателя карт, который призван заменить аналогичные импортные решения.
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