Мост через овраг в Университетском переулке перекроют с 20 апреля. Это необходимо для демонтажа газопровода, проходящего по Студенческому мосту, его перекладке и демонтажа конструкции аварийного моста, сообщает министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
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