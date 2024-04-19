Мост через овраг в Университетском переулке перекроют с 20 апреля. Это необходимо для демонтажа газопровода, проходящего по Студенческому мосту, его перекладке и демонтажа конструкции аварийного моста, сообщает министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.