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В Минобороны РФ показали работу огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в спецоперации

В Минобороны РФ показали работу огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в спецоперации

В Министерстве обороны Российской Федерации обнародовали кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», которые занимались уничтожением складов боеприпасов и укрепленных долговременных опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

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