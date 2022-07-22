В Минобороны РФ показали работу огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в спецоперации

В Министерстве обороны Российской Федерации обнародовали кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», которые занимались уничтожением складов боеприпасов и укрепленных долговременных опорных пунктов Вооруженных сил Украины.