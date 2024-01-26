Путешествующий по Арктике на «Москвиче 412» россиянин описал свои ощущения

Путешествующий по российской Арктике блогер Алексей Жирухин в дороге встречается с поразительным гостеприимством жителей Севера, и часто с него даже не берут денег за ремонт автомобиля или предоставленный автосервисом бокс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии