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В ответ на просьбу о помощи Асаду предложили бежать из Сирии – WSJ

В ответ на просьбу о помощи Асаду предложили бежать из Сирии – WSJ

Президент Сирии Башар Асад попросил о помощи, но в ответ ему предложили бежать из страны, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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Комментарии
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Александр Макеев
В сирии правительственные военные нищеброды. им платят лишь по 30 долларов США в месяц. Поэтому эти военные с радостью сдаются в плен к террористам, чтобы те им отрезали головы! Ведь смерть от рук врагов моментально отправляет каждого из этих военных прямиком в рай в объятия десятков прекрасных и ласковых гурий! 👻
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