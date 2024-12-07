В ответ на просьбу о помощи Асаду предложили бежать из Сирии – WSJ

Александр Макеев

В сирии правительственные военные нищеброды. им платят лишь по 30 долларов США в месяц. Поэтому эти военные с радостью сдаются в плен к террористам, чтобы те им отрезали головы! Ведь смерть от рук врагов моментально отправляет каждого из этих военных прямиком в рай в объятия десятков прекрасных и ласковых гурий! 👻