На Искровском проспекте 8-летний мальчик угодил под колеса «Черри Тиго»

По факту ДТП проводится проверка Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах ДТП на Искровском проспекте, в котором пострадал ученик второго класса, сообщает пресс-службе регионального главка МВД РФ.
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