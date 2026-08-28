"Убить им экономику проще, чем вы думаете": Британия официально стала врагом России

МИД пригрозил, что русская армия будет бить не только по британским объектам на территории Украины, но и за ее пределами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Тысячи липовых уг...
- ВА Ненависть крестья...
- Тысячи липовых уг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым