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"Убить им экономику проще, чем вы думаете": Британия официально стала врагом России

"Убить им экономику проще, чем вы думаете": Британия официально стала врагом России

МИД пригрозил, что русская армия будет бить не только по британским объектам на территории Украины, но и за ее пределами.

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