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Царьград

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Полиция Аргау: стрельба в Арау может быть терактом

Полиция Аргау: стрельба в Арау может быть терактом

В швейцарском Арау произошла стрельба, причиной которой, возможно, стал теракт. В результате погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.

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