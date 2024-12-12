Главе СК доложат о проверке попытки помешать съемкам сюжета РЕН ТВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке инцидента со съемочной группой РЕН ТВ, работе которой пытались помешать во время съемки сюжета об удмуртском депутате Викторе Дьякове.
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