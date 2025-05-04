Syria TV: США нанесли авиаудар по военной базе в Дейр-эз-Зоре

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки нанесли удар по военному объекту в Дейр-эз-Зоре. Этот объект использовался американскими военными до их вывода, а рядом с ним расположено нефтяное месторождение Эль-Омар.
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