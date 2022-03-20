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«Анчелотти – ненормальный». Луис Суарес Мирамонтес о тренере «Реала» и 0:4 от «Барсы»

Экс-игрок «Барселоны» назвал Карло Анчелотти ненормальным. Луис Суарес Мирамонтес подверг сомнению действия тренера «Реала» в класико с «блауграной» (0:4).

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