Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в зоне проведения спецоперации.
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