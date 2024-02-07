Украденную в 2020 году картину Ван Гога вернули поврежденной

Как сообщает NL Times, ранняя картина голландского художника-постимпрессиониста XIX века Винсента ван Гога "Сад священника в Нюэнене весной", написанная им в 1884 году и похищенная в марте 2020 году из музея певца Ларена, была возвращена поврежденной .