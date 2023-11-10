В Сухуми захоронили останки абхазского воина, погибшего в Крыму

Найденные в Крыму останки абхазского воина захоронили на его малой родине. В мае этого года на территории Ленинского района поисковики обнаружили останки и личные вещи солдата Красной Армии – Ризабея Хибба.
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