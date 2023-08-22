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Громкое начало недели: в Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремели взрывы

Громкое начало недели: в Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремели взрывы

Громкое начало недели: в Гааге, Амстердаме и Влардингене в Нидерландах прогремели взрывы Елена ГалицкаяСерия взрывов потрясла Нидерланды: Гаага, Амстердам и Влардинген стали свидетелями взрывов в понедельник, согласно сообщению газеты NL Times.

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