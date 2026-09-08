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Ночной забег «Европа – Азия» в Екатеринбурге переносится на 26 сентября

Ночной забег «Европа – Азия» в Екатеринбурге переносится на 26 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября, ФедералПресс. Организаторы масштабного ночного забега «Европа – Азия» объявили о переносе мероприятия.

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