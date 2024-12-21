«Им грозит опасность»: Маск предсказал Германии и Европе страшное будущее

Маск: Германии и Европе грозит исчезновение из-за низкого уровня рождаемости Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своей соцсети X высказал мнение, что Германии и Европе в целом грозит опасность исчезновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии