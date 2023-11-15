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Нганну – о завершении карьеры: «Мне осталось провести около восьми боев»

«Думаю, что бой с Деонтеем Уайлдером будет более масштабным, чем встреча с Энтони Джошуа. Дерек Чисора? Меня интересуют поединки только с лучшими боксерами мира.

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