СРОЧНО: ВС России перерезали трассу Угледар-Константиновка

Российские войска физически перерезали важнейшую логистическую артерию ВСУ — трассу Угледар-Константиновка.
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