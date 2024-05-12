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Царьград

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Путин предложил Совфеду назначить Белоусова министром обороны вместо Шойгу

Путин предложил Совфеду назначить Белоусова министром обороны вместо Шойгу

Путин предложил на должность министра обороны вместо Шойгу назначить Белоусова.Президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова.

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