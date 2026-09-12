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Лидерам БРИКС предложили десерт с золотом на гала-ужине в Нью-Дели

Лидерам БРИКС предложили десерт с золотом на гала-ужине в Нью-Дели

В Нью-Дели в рамках саммита БРИКС состоялся гала-ужин, на котором лидерам стран-участниц был предложен десерт с золотой отделкой.

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