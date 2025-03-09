Киев в Саудовской Аравии предложит США частичное прекращение огня в обмен на разведданные и оружие

Киев в Саудовской Аравии предложит США частичное прекращение огня в обмен на разведданные и оружиеПредложение будет касаться прекращения использования беспилотников большой дальности, ракет, а также приостановки боевых операций в Черном море, пишет Financial Times.
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