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Спортивный класс УФСИН по Алтайскому краю выиграл финал "Зарницы 2.0"

Спортивный класс УФСИН по Алтайскому краю выиграл финал "Зарницы 2.0"

Программа финала включала индивидуальные и отрядные состязания Воспитанники военно-спортивного класса УФСИН России по Алтайскому краю стали победителями финального этапа третьего сезона Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.

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