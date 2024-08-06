Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 871 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Мешалкин
    Хорош уже нас русских кормить ослиным говном. Наше государство на протяжении последнего времени ни разу не предъявило...Почему мигранты в...
  • Вова Рябов
    Не надо к собакам относиться по доброму.доброту воспринимают за слабостьПочему мигранты в...
  • Александр Почекунин
    ВСЕ ДУМАЛИ, ФЕЙК,...

ВСЕ ДУМАЛИ, ФЕЙК, НО ОКАЗАЛОСЬ - ПРАВДА: КАК ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ ПАМЯТНИК ШЕВЧЕНКО В ЖИТОМИРЕ

ВСЕ ДУМАЛИ, ФЕЙК, НО ОКАЗАЛОСЬ - ПРАВДА: КАК ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ ПАМЯТНИК ШЕВЧЕНКО В ЖИТОМИРЕ

Ещё в пятницу большинство пользователей, узнав о житомирском "превращении" памятника Ленину в Шевченко, подумали, что это смешной фейк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Кептицин
Между Шевченко и ВИЛ, по-моему, был Лермонтов. Клифт такой был в «Джентльменах удачи».  «Мужик в пиджаке» на Красных Воротах - помните?
Ответить
9 час.
Владилен Антонович
Это уже было, когда объявили культ личности... &quot;ОЙ ВИ МОЇ ДІТИ, ЩО Ж ВИ НАРОБИЛИ - НА ГРУЗИНСЬКУ СРАКУ ХОХЛА ПОСАДИЛИ...&quot;...История повторяется!
Ответить
6 час.
Александр Почекунин
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх