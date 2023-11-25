В США моделируют финал СВО и считают выброшенные на ветер миллиарды

Американские журналисты гадают на картах будущей Украины Виталий Орлов Фото: AP/TASS «Гегемон» подсчитывает убытки — в США все чаще и чаще звучат крамольные заявления о выброшенных на ветер миллиардах долларов и окончательной победе России, которая не за горами.
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