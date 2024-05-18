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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Загитова уже хорошо проявляет себя как журналист, хорошо берет интервью. Желаю, чтобы дальше ее карьера была не хуже, чем раньше»

Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию Загитовой исполнилось 22 года. «Алине уже 22 года? А была такой крошкой.

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