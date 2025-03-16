15 людей, которые мастерски вышли из щекотливых ситуаций

Даже в простых и привычных бытовых ситуациях иногда все идет наперекосяк. В супермаркете у дома неожиданно разыгрывается настоящая драма, привычный офис вдруг становится совершенно не мил, а родственники начинают вести себя так, словно хотят стать ходячим анекдотом.