15 людей, которые мастерски вышли из щекотливых ситуаций

Даже в простых и привычных бытовых ситуациях иногда все идет наперекосяк. В супермаркете у дома неожиданно разыгрывается настоящая драма, привычный офис вдруг становится совершенно не мил, а родственники начинают вести себя так, словно хотят стать ходячим анекдотом.
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