На Украине идут чистки на фоне скандала с фальшивыми инвалидностями

Вчера в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что необоснованное присвоение инвалидности обнаружили не только у прокуроров, но также у сотрудников таможни, налоговой инспекции и в местных администрациях.
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