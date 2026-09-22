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Сонливость и потеря реакции: чем опасны валериана и пустырник для водителей

Сонливость и потеря реакции: чем опасны валериана и пустырник для водителей

На деле растительные успокоительные способны замедлять реакцию, а в случае со спиртовыми настойками добавляется еще и этанол Привычка принимать валериану или пустырник перед поездкой может привести к неприятным последствиям за рулем.

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