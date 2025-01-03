«Мое чемпионство нельзя назвать случайным или неожиданным»

Успех Володара Мурзина на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке, где он стал единоличным победителем в компании почти всех сильнейших шахматистов мира (отсутствовали только Гукеш и Федосеев), говорит о том, что при определенных раскладах 18-летний россиянин попытается побороться за место в турнире претендентов – 2026.